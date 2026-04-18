Иран отново затвори Ормузкия проток

Иранските военни заявяват, че възобновяват контрола си над Ормузкия проток, съобщават иранските държавни медии, цитирани от ВВС.

Информационната агенция "Фарс", която е свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), Иранската студентска информационна агенция и държавната телевизия IRIB цитират изявление на IRGC, в което се казва, че проливът ще се върне „в предишното си състояние“, като въоръжените сили ще контролират района.

Няколко кораби преминаха през водния път, но не е ясно колко морски трафик е минал през критичния корабен коридор.

Военното изявление обвинява САЩ в „пиратство“, като заявява, че „така наречената им блокада“ е равносилна на морски грабеж. Иран преди това заяви, че ще затвори пролива, ако САЩ продължат блокадата на пристанищата му.