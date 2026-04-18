Иран стреля по кораби в Ормузкия проток, Хаменей заплаши враговете си

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че е получила сигнал за танкер, подложен на обстрел близо до Ормузкия проток от две канонерки, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран.

Инцидентът е станал на 20 морски мили североизточно от Оман, съобщи UKMTO, добавяйки, че капитанът на танкера е съобщил, че двете канонерки са открили огън, без да отправят сигнал по радиото.

В предупреждение, издадено днес, UKMTO заяви:

"UKMTO е получила сигнал за инцидент на 20 морски мили североизточно от ОМАН. Капитанът на танкер съобщава, че е бил приближен от 2 канонерки на IRGC, без сигнал по УКВ, които след това са стреляли по танкера. Съобщава се, че танкерът и екипажът са в безопасност. Властите разследват случая."

С постъпването на съобщения за ирански канонерки, стрелящи по танкер близо до Ормузкия проток, върховният лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, публикува дълго изявление в Telegram, в което хвали военните способности на страната си.

"По същия начин, по който неговите ирански дронове удрят САЩ и ционистките убийци като мълния, неговият доблестен флот е готов да нанесе нови горчиви поражения на враговете си", казва той.

В посланието по случай Деня на армията в Иран не се споменават изрично две теми, обсъждани наскоро от иранските представители: Ормузкият проток и преговорите между Иран и САЩ.

Както и в предишни случаи, това е писмено послание от Моджтаба Хаменей. Той не е бил виждан публично, откакто стана върховен лидер в началото на март.

Блокадана на САЩ

Централното командване на САЩ (Centcom) заяви, че американските сили прилагат морска блокада на иранските пристанища, твърдейки, че 23 кораба са изпълнили заповедите им да се обърнат.

Изявлението последва по-ранното съобщение на Иран, че е възстановил "строг контрол" над Ормузкия проток над продължаващата американска блокада.

Centcom заяви, че от началото на блокадата в понеделник "23 кораба са изпълнили указанията на американските сили да се обърнат".

"Американските сили прилагат морска блокада срещу кораби, влизащи или излизащи от ирански пристанища и крайбрежни зони", гласи изявлението.

Добавя се, че хеликоптери Apache "летят в и около пролива, осигурявайки видимо присъствие в подкрепа на свободата на корабоплаване".

Някои търговски кораби са получили радиосъобщение от иранския флот, в което се казва, че Ормузкият проток е отново затворен, съобщиха източници от корабоплаването пред Reuters.

Иранският флот е уведомил танкерите, че на корабите е позволено да преминават през пролива, добавят източниците.