Тръмп пак финтира, отмени атаката над Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени атаката над Ира, за която намекна по рано през деня. В Truth Social той написа:

Въз основа на факта, че дискусиите с Ислямска република Иран бяха доведени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз, като президент на Съединените американски щати, отмених планираните удари и бомбардировки срещу Иран тази вечер.

Дискусиите и окончателните точки бяха, както концептуално, така и подробно, одобрени от всички участващи страни, включително Съединените щати, Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други.

Военноморската блокада ще остане в пълна сила и действие, докато тази сделка не бъде финализирана - часът и мястото на подписването ще бъдат обявени скоро.

Иран или от някоя от другите държави, които Тръмп цитира в публикацията си, все още не са коментирали думите му.

Американският президент обаче добавя, че военноморската блокада на САЩ върху иранските пристанища в Ормузкия проток "ще остане в пълна сила".

Какво представлява военноморската блокада?

Това е операция на САЩ за спиране на влизането и напускането на кораби в иранските пристанища като средство за ограничаване на способността на Техеран да печели от износа на петрол.

Вероятно американските сили ще използват сателитно и търговско разузнаване, за да наблюдават кои кораби напускат иранските пристанища и ще ги чакат да отплават в открития Индийски океан, преди да ги прехванат. Блокадата започна на 13 април в отговор на ограниченията върху контролирания от Иран Ормузки проток, жизненоважен световен корабоплавателен маршрут, през който преминават 20% от петрола и природния газ.

Публикациите на Тръмп объркват анализаторите

Тръмп загатва за споразумение от месеци, като същевременно заплашва да ескалира войната. Подходът досега не е проработил, тъй като Иран не е показал никаква готовност да се подчини на исканията на Вашингтон да се откаже от ядрената си програма.

Какво се е надявал Тръмп да постигне с последното си послание в Truth Social, не е ясно.

Той остави ключови детайли без отговор и повдигна нови въпроси относно състоянието на преговорите, които са в застой от седмици заради ядрената програма и други въпроси, пише Даниел Буш, коренспондент на BBC във Вашингтон.

Тръмп заяви, че "окончателните точки" са били договорени "както в концепция, така и в големи детайли", но не уточни какви са те.

Той твърди, че планът е одобрен от САЩ и множество страни в Близкия изток, но не включи Иран в списъка. Президентът също така каза, че плановете за церемония по подписване на сделката ще бъдат обявени "скоро".

Той е давал това обещание няколко пъти преди, което се е превърнало в модел за комуникация от Белия дом, който се бори да намери начин да прекрати войната.