Край на войната, Тръмп: Кораби на света, потегляйте. Нека петролът потече!

Една от най-неочакваните дипломатически развръзки с световната история е вече факт. В петък САЩ и Иран прекратяват войната, която до този ден ще е продържила 111 дни. Тя започна на 28 февруари.

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Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф обяви късно снощи, че

Съединените щати и Иран са постигнали мирно споразумение,

съобщи Ройтерс.

„Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан“, написа Шариф в платформата Екс, предаде БТА.

Официалната церемония по подписването на споразумението ще бъде на 19 юни в Швейцария, допълни Шариф.

Американският президент Доналд Тръмп потвърди малко по-късно, че с Иран е постигнато мирно споразумение, съобщи Ройтерс.

„Споразумението с Ислямска република Иран е завършено“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

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Засега конкретните условия на споразумението не са известни. Шариф каза, че то предвижда

„незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове,

включително Ливан“.

В публикацията си американският президент заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен „без такси“ и че морската блокада от страна на САЩ ще бъде вдигната. „Кораби на Света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!“, написа Тръмп.

Многобройни източници са казали по-рано пред Ройтерс, че проектът за споразумение предвижда отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската блокада, а иранската ядрена програма ще бъде разгледана в рамките на 60-дневен период на допълнителни разговори.

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Според високопоставен ирански източник САЩ ще се съгласят

да освободят замразени ирански активи на стойност 25 млрд. долара,

а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие.

Същият източник е казал, че Иран се е съгласил да запази статуквото в сферата, включително да не обогатява уран и да не разширява ядрените си инсталации до постигането на окончателно споразумение.

Заместник-външният министър на Иран Казем Гарибабади потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове, предаде Ройтерс.

Междувременно Асошиейтед прес съобщи, че иранската държавна телевизия е излязла с банер с текст

"САЩ бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната".

Съобщението за сделка предизвика понижаване на цените на петрола в ранната търговия в Азия.

Ормузкия проток - един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол - беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Преди началото на конфликта сортът Брент се търгуваше за около 70 долара за барел, но по време на бойните действия достигна на моменти до около 120 долара. При новината за споразумението цената му се понижи с с 3,8 на сто до 84,02 долара за барел, а на американския лек суров петрол - над 4 процента до 81,40 долара.