Керемедчиев: Този път може да има сближаване на позициите между Иран и САЩ

Бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев коментира отварянето на Ормузкия проток, потенциалното прекратяване на войната в Иран и думите на американския президент Доналд Тръмп, че блокадата ще бъде прекратена.

Според дипломата този път е много вероятно да има сближаване на позициите, а причината е, че преговорите са преминали по различен начин.

“Трябва да отбележим огромните усилия на Пакистан, Катар и ОАЕ. Оказаха огромно влияние върху Иран, посредничейки на САЩ, за да се постигне вид споразумение. Отварянето на Ормузкия пролив е добра новина. Но ирански официална лица казват, че Ормузкият пролив ще бъде съвместна собственост между Иран и Оман. Заплахата за корабоплаването не е изчистена", обясни Керемедчиев в предаването “България сутрин”.

По отношение на ядрената програма на Иран Керемедчиев каза, че там развитие няма. По този казус ще има договорки в рамките на 60 дни. Бившият зам.-министър отбеляза, че има предложение САЩ да съхраняват урана, след е било отхвърлено това да става в Русия. последното предложение е концентрацията му да бъде намалена и да се ползва само за захранване на ядрени електроцентрали.

Ролята на Израел в преговорите

Дипломатът посочи, че Иран е направил всичко възможно да върне Израел в преговорите: "Опитват да запазят влияние върху своите проксита в Ливан." Керемедчиев смята, че Израел държи ключа към споразумението. Тел Авив е използвал ангажираността на Иран и опитва бързо да прочисти Ливан от "Хизбула". Израел продължава да извършва удари в Ливан за голямо раздразнение на Тръмп, каза още събеседникът.

Според него това може да бъде ключов фактор, заради който да не бъде спазено споразумението. Има различия между това, което искат да се случи Израел и САЩ в Иран, обърна внимание Керемедчиев. "Същината на желанието на Израел е Иран да не може повече да финансира "Хизбула, "Хамас" и хутите. САЩ не искат да видят развитие в ядрената програма на Иран, но и контрол върху Ормузкия пролив и корабоплаването”.

Пред Bulgaria ON AIR Керемедчиев подчерта, че споразумението е доста крехко и Тръмп “си оставя вратичка за евентуален провал”. Той е на мнение, че САЩ и Израел са постигнали крайните си цели във военните действия.

"Има доста разбито ръководство на Иран. Иран не признава, че е победен. И двете страни подписват споразумение под натиск. Над 60% от републиканците не одобряват продължаване на бойните действия. Двете страни по-скоро бяха принудени да вървят към споразумение, отколкото да имаме трайно и крайно решение на конфликта. Отлага се във времето избухването на нови противоречия между Иран и най-вече Израел", анализира Керемедчиев.

Според него цената на петрола ще падне, но остава скептичен относно рязък спад в цените на горивата.

Предоговаряне на договора с "Боташ"

"Турската страна отказваше да води такива преговори. Промяната на властта в България поставя това споразумение отново на масата. Външният министър Фидан каза, че идва с указания от президента Ердоган да се търси споразумение", каза Керемедчиев.

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