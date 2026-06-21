Тръмп: САЩ ще подновят ударите си, ако Иран не усмири "Хизбула"

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в публикация в социалната си мрежа Трут соушъл, че САЩ ще подновят атаките си срещу Иран, ако иранците не успеят да накарат съюзниците си в Ливан от шиитското движение "Хизбула" да се откажат от атаките си, предаде Ройтерс.

"Иран трябва незабавно да накара своите високоплатени ПРОКСИТА в Ливан да спрат да създават проблеми", заяви Тръмп в Трут соушъл.

"Ако не го направят, ние пак ще ударим Иран доста тежко - точно както го направихме миналата седмица, само че по-тежко", добави той.

В Швейцария започнаха тристранни разговори между Иран, САЩ и посредника Катар, които касаят Ливан и замразените ирански авоари, предадоха Франс прес и ДПА, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

"Тристранно заседание с участието на Иран, САЩ и Катар започна по въпроси, касаещи глобално прекратяване на огъня в Ливан и блокираните ирански авоари“, се казва в съобщението.

В него се пояснява, че разговорите се водят в луксозен хотел в Централна Швейцария, пояснява Франс прес. ДПА допълва, че те се водят в курорта Бюргенщок и в тях участва вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. В американския преговорен екип са и Джаред Къшнър, и Стив Уиткоф, а в екипа на Иран са председателят на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф и външният министър Абас Арагчи, припомня Асошиейтед прес. (БТА)