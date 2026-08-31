3-дневен детокс елиминира задържаната вода в тялото

Лятото е към своя край и времето за дълги почивки, обилни вечери, коктейли и солени храни – също. След една седмица на релакс и безгрижие, често се връщаме у дома, усещайки се подути, отпуснати и с няколко излишни килограма. Това обаче най-често не е мазнина – това е задържане на течности, което обикновено е резултат от повишен прием на сол, алкохол и намалена физическа активност. В следващите редове ви предлагаме един лесен 3-дневен детокс план, който да ви помогне бързо и ефективно да се отървете от излишната вода и да се почувствате по-леки и свежи:

Ден 1: Хидратация и детокс

Основният фокус днес е да хидратирате тялото си правилно и да му помогнете да се освободи от токсините.

Закуска

Изберете зелено смути от чаша спанак, половин краставица, ябълка, джинджифил и вода.

Обяд

Пригответе супа от тиква или леща без сол. Добавете към нея листа от рукола.

Следобедна закуска

Чаша билков чай (напр. от коприва или глухарче) – те действат като естествени диуретици.

Вечеря

Задушени зеленчуци (тиквички, чушки, лук) с парче печена риба. Избягвайте солта – използвайте подправки като куркума и черен пипер.

* През целия ден

Пийте поне 2 литра вода. Можете да добавите резенчета краставица или мента за по-добър вкус.

* Сутрин – след ставане

Започнете деня с топла вода с лимон – това стимулира храносмилането и подпомага отделянето на течности.

Източник: 3-дневен детокс след отпуск: отървете се от задържана вода