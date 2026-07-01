След пожара в завода за отпадъци в София: Няма опасност за хората

Няма опасност за хората, казаха за БТА от Столична община във връзка с пожара в завода за третиране на отпадъци на фирмата "Екобулпак". По техни думи мнението на пожарникарите е, че пожарът ще бъде овладян тази нощ.

Мобилна станция за изследване на качеството на въздуха ще остане на място, а от утре сутринта от общината ще започнат да разпространяват информация.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) са посочили, че метеорологичните условия помагат много, защото дъждът гаси пожара, а вятъра издига дима, където няма опасност за хората.

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Два екипа на „Аварийна помощ и превенция“ помагат на пожарникарите.

Сигналът за пожара е получен в 16:30 ч. На място за изпратени шест противопожарни автомобила с екипи от СДПБЗН.