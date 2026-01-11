Над 150 куб. м скална маса затвориха пътя Смолян – Девин

Над 150 кубични метра е скалната маса, която затвори пътя Смолян - Девин, каза за БТА директорът на Областно пътно управление – Смолян Марин Кушев. Той в момента е на мястото на свлачището, което блокира тази вечер и двете ленти на републикански път III-866.

„Паднала е голяма маса и малки багери не могат да се справят с разчистването на пътя. Голяма машина тръгва по направлението Кричим - Девин. За придвижването на машината ще са необходими над 3 часа“, посочи Кушев.

Той добави, че с идването на техниката ще започне освобождаването на едната лента. В последствие ще пристигне втора машина с чук, за да се разбие големият скален къс, който ще се извози с камиони.