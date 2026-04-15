IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

Разследват 41-годишен мъж във Велико Търново за блудство с малолетна и детска порнография

Разследването се води при строга конфиденциалност

15.04.2026 | 17:31 ч.
Снимка: БГНЕС

41-годишен мъж е привлечен като обвиняем за блудство с малолетно момиче и притежание на детска порнография. Деянията са извършвани в продължение на почти година, съобщиха от Районната прокуратура във Велико Търново.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като държавното обвинение вече е внесло искане в Районен съд - Велико Търново за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Според разследващите, престъпленията са извършени в периода от 21 септември 2024 година до 13 септември 2025 година на територията на града. Освен за блудство, на задържания са повдигнати обвинения за създаване и държане на порнографски материали, в които е използвано малолетно лице.

Магистратите мотивират искането си за постоянен арест с наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Най-тежкото предвидено от закона наказание за повдигнатите обвинения е лишаване от свобода за срок от 3 до 15 години.

Свързани статии

Поради изключителната чувствителност на случая и възрастта на жертвата, разследването се води при строга конфиденциалност и при закрити врата, уточняват от прокуратурата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Велико Търново блудство прокуратура
Новини
Виж всички новини
Страната
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem