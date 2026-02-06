Обвиниха 25-годишен учител от Пловдив за блудство с непълнолетни

Районна прокуратура-Пловдив повдигна четири обвинения на 25-годишен мъж за блудство с непълнолетни след подаден сигнал, съобщиха от държавното обвинение. Мъжът е работил от няколко месеца като учител по география в СУ "Софроний Врачански" и е освободен в деня на получаването на сигнал от родител, съобщи за БТА директорът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Иванка Киркова.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че чрез информационна технология е установил контакт с момичета на 13 и 16 години с цел извършване на блудствени действия. Другото обвинение е за разпространение на порнографски материали на същото 13-годишно момиче. С 16-годишното момиче учителят извършил блудствени действия.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването – разпитани са свидетели, назначени са експертизи, иззети са веществени доказателства и др.

По искане на прокуратурата спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Районен съд-Пловдив, която е потвърдена и от Окръжен съд-Пловдив.

Това е първата работа на мъжа в системата на образованието, като е освободен още в рамките на изпитателния срок, посочи Киркова. През следващата седмица в училището започва работа мобилна група за психологическа подкрепа, която ще прецени каква помощ ще бъде оказана на децата. Ако мъжът бъде осъден по повдигнатите му обвинения, повече няма да има право да упражнява учителска професия, допълни още директорът на РУО.