21-годишен е обвинен за въоръжено отвличане и съвкупление с 13-годишна

Упоил е жертвата си

13.03.2026 | 12:25 ч. 24
21-годишен мъж е обвинен за въоръжено отвличане и съвкупление с малолетно момиче, съобщиха от прокуратурата. Той е задържан за до 72 ч. и предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния му арест. 

В хода на разследването е установено, че мъжът е познавал 13-годишното момиче, живеел известно време в дома му и имал преки наблюдения върху начина му на живот и навиците му. На 20 декември м.г. той го отвлякъл, като е бил въоръжен. Същия ден, в хижа в района на с. Челопеч, се съвкупил с момичето, след като го упоил. По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата.

Лицата, ненавършили 16 години, ще получават същата защита при сексуални престъпления, каквато досега се прилагаше за децата до 14 години. Това реши преди дни парламентът на второ четене. Парламентът гласува за блудство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието да бъде лишаване от свобода от пет до двадесет години.

