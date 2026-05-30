Пожар избухна край Свети Влас

Пожар избухна в района на Свети Влас, като над мястото се издигна гъст черен дим, видим от километри. По първоначални данни огънят е тръгнал от нерегламентирано сметище, на което са били изхвърлени отпадъци.

Пламъците са обхванали терен в края на Свети Влас, близо до хотелски комплекс и в посока курорта "Елените". Към мястото са насочени екипи на пожарната, които работят по ограничаването и овладяването на огъня.

От Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас съобщиха за БНТ, че на този етап няма пряка опасност за туристите и гостите на близките хотели. Евакуация не се налага.

Причините за пожара все още се изясняват. Екипите остават на терен, за да предотвратят разпространението на пламъците към съседни обекти и растителност.