Кафето стана най-скъпата стока в света през август

През август най-голям ръст на цените на световните пазари демонстрираха сортовете кафе Робуста и Арабика, според данни на ICE Futures, CME Group и Шанхайската борса. Робуста поскъпна 1,5 пъти за месец, Арабика - с 29%.

Междувременно дървеният материал и медта показаха най-голям спад в цената. Дървесината падна с 19,2%, а медта - с 18,3%. Основните енергийни стоки също показаха спад в цените: бензинът на Нюйоркската търговска борса падна с 13,2%, суровият петрол WTI падна с 8,5%, а суровият петрол Brent падна с 8%. Портокаловият сок падна с 13,7% за един месец.

Някои метали, включително неодим, литий и молибден, също показаха ръст. Неодимът се повиши с 20% за един месец, литият с 9,2%, а молибденът със 7,7%. Захарта на Лондонската фондова борса се повиши с 4,9%, соята на американския пазар също с 4,9%.

През август Bloomberg писа, че цената на кафето Арабика се е повишила до най-високото си ниво от два месеца поради опасения от намалени доставки от Бразилия. Анализаторите отбелязаха, че търговците са притеснени от неблагоприятни метеорологични условия. Според Coffee Trading Academy, комбинираната реколта от Арабика и Робуста в Бразилия през сезон 2025-2026 ще възлиза на 63,9 милиона торби от 60 кг, което е с 2,1% по-малко от предходната година.