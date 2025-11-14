Котев с надежда: Искаме да завършим групата с точки

Директорът на националните отбори в БФС Кирил Котев се надява, че България най-после ще започне да печели точки и в Бурса утре „лъвовете“ ще покажат играта от първото полувреме в София през октомври.

Турция очаква България утре с 9 спечелени точки и се надява на успех, който да им гарантира поне 2-ата позиция в група „Е“ след лидера Испания. България пък ще се опита да вземе първи точки, след като до момента е без актив.

При всички положения ще се опитаме да завършим по по-позитивен начин в тази тежка група, в тези тежки квалификации. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на мача с Турция. Ще се раздадем до край, увери Котев.

На въпрос защо отборът е бил едва ли не „засекретен“ и не е имало никакви медийни изяви, Котев отговори: "Такава беше идеята – да създадем спокойствие за футболистите на първо място, да дадем малко по-голямо самочувствие. И да вземем точки вече.

"Не е приятно да има само критики, още повеме когато наближи мач на националния отбор, се започват атаки от всякъде. Тези футболисти имат нужда от подкрепа. Надявам се, че има доста млади момчета, показват развитие и догодина да са гръбнак, да покажат по-стабилни игри. И националният отбор да изглежда доста по-различно, каза още директорът. "На треньорите няма как да влияе, но на футболистите - със сигурност".

"Наистина отпаднаха по-опитните футболисти, които изнесоха по-голямата част от мачовете. И Радослав Кирилов, и Антон Недялков. Те са важна част, надявам се обаче момчетата, които ще ги заместят, да покажат качества", посочи Котев.

Мачът Турция - България е утре от 19:00 часа българско време на стадион "Ататюрк" в Бурса.

Още новини от лагера на националния отбор четете в Gol.bg