IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Милан се подсили в атака с Кристофър Нкунку от Челси

Договорът му е до 2030 г.

30.08.2025 | 14:07 ч. Обновена: 30.08.2025 | 17:13 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Милан се подсили в атака с Кристофър Нкунку от Челси, който подписа договор с „росонерите“ до 30 юни 2030 г.

Нкунку е роден в Лани сюр Марн на 14 ноември 1997 г. и израства в академията на Пари Сен Жермен, като дебютира в първия отбор на клуба през 2015 г.

Той отбелязва 11 гола в 78 мача за парижкия гигант, спечелвайки три титли на Франция, две Купи на Франция, три Суперкупи на Франция и две титли от Купата на Лигата.

През лятото на 2019 г. той преминава в РБ Лайпциг, за който изиграва 172 мача и отбелязва 70 гола. През 2023 г. той се мести в Англия, за да се присъедини към Челси. Той завърши престоя си в Западен Лондон с 18 гола в 62 мача, като спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство с Челси.

Нкунку направи своя дебют за националния отбор на Франция през март 2022 г., и към днешна дата той има 14 мача и 1 гол за страната си.

Нкунку ще носи фланелката с №18 в Милан.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

милан нкунку
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem