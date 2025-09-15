Драматично – фотофиниш определи световния шампион по маратон

Алфонс Симбу спечели драматично финала в маратона при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като победи с фотофиниш на финала германеца Аманал Петрос.

И двамата бегачи пресякоха линията за време от 2:09.48 минути, като това е най-драматичният финал и най-малката разлика в историята на маратона на световни първенства. Фотофинишът отреди незначителната разлика между двамата от 0.03 секунди.

"Когато влязохме на стадиона, не бях сигурен, че съм спечелил. И след финала не знаех кой печели. Когато видях повторения на видео стената с моето име начело, бях облекчен", коментира Симбу след успеха.

Разликата е много по-малка и от 2001 г. на Световното първенство в Едмънтън, когато само секунда раздели етиопеца Гезахеге Абера и Саймън Бивот от Кения.

Италианецът Илиас Ауани спечели бронзов медал, след като завърши пет секунди зад двамата.

Това е първа голяма титла за Симбу, който спечели бронзов медал в маратона на Световното първенство в Лондон през 2017 г. и завърши втори на маратона в Бостън през април.

33-годишният Симбу стана първият атлет от Танзания, който печели златен медал на такъв форум, а Петрос донесе едва втория медал за Германия от маратон на световни първенства. След състезанието той каза, че това постижение е много специален момент за него и за семейството му и най-вече за майка му, която живее в конфликтната зона в Етиопия и която не е виждал повече от десет години. Петрос разкри, че е тренирал в продължение на четири месеца на 2500 метра надморска височина в Кения, като тази подготовка нарече "брутална".

(БТА)