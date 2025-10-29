Бербатов пред Рио Фърдинанд: Отвлякоха ме, но това е част от живота ВИДЕО

Димитър Бербатов взе участие в подкаста на колегата си от Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд, в който разказа, че като тийнейджър е бил отвлечен.

Бившият нападател на Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Фулъм във Висшата лига, е израснал в родната си България.

В подкаста "Rio Ferdinand Presents“ Бербатов разказа за преживяванията си като 18-годишен, но определи случката като "част от живота“.

Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България Димитър Бербатов разказа страховита история от началото на футболната си кариера, в която е бил отвлечен от гангстери, които са се опитали да го принудят да смени клуба.

Случката се разиграва, когато бившият национал е на 18 години и е част от ЦСКА. Бербатов бил държан като заложник в продължение на няколко часа от група мъже, за които се смята, че са поддръжници на известния мафиот Георги Илиев, и призна, че е смятал, че може да бъде убит.

"Нямах кола. Така че един мой съотборник след тренировка ми каза: "Ела с мен, трябва да те заведа при един мой приятел. Аз бях малко наивен, разбира се. И може би му се доверих, защото играехме в един и същи отбор. Така че се качих в колата му. Той ме закара до ресторант. На едната маса седеше сам един мъж. А на три други маси имаше едри мъже, хладилници, типични балкански мъже, седнали зад него, просто изглеждаха страшни", разказа Бербо на Фърдинанд.

"И човекът, който ме доведе там, каза: "Иди там, седни, ще се видим по-късно". А човекът каза: "Ела тук, седни". Сядам и си мисля: "Какво става? Какво става? Трябва да се обадя на баща ми, трябва да се обадя на баща ми". И човекът започна да говори. Той каза: "Знаеш ли как ме наричат?" Сега, на английски, думата вероятно ще бъде, че ме наричат - Готвачът”, разказва голмайсторът.

"Той каза: "Добре. Значи знаем за теб. Трябва да сменим отбора. Искаме те в нашия отбор. Трябва да те вземем". А аз казах: "Да, но аз играя в ЦСКА. Искам да кажа, харесва ми там". Той отвърна: "Ще разберем това. Не се тревожи". И момчетата седяха там, а аз просто бях уплашен, разбира се. Така че може би два, три часа седях там и накрая човекът ми позволи да се обадя на баща ми", допълни бившият голмайстор на Висшата лига с Юнайтед.

В крайна сметка Бербатов бил пуснат да си ходи. "Аз си помислих: "Какво става, по дяволите? Ще ме отвлекат тук, а аз не искам да ходя, искам да се прибера вкъщи". А той каза: "Добре, добре. Нека видя какво мога да направя. Ще се обадя на човека". Така че в крайна сметка някой се обади на някого и големите шефове на двата отбора измислиха начин да не се местя, просто да остана там, където съм. И в тази ситуация, на 18 години, виждайки и знаейки как се правеха нещата тогава в България, си помислих: "Това е краят за мен. Може би ще ме бият, или друго, знам ли", разказа още той.

“В крайна сметка баща ми дойде и ме взе в колата, а аз си помислих: “О, Боже мой.“ Това ме накара да осъзная, че трябва бързо да порасна и да стана мъж още в началото на живота си.“

Изненадан от историята Фърдинанд пита Бербатов защо не е чувал за отвличането преди и защо българинът никога не е казал на съотборниците си.

“Защото за вас някои от нещата [които се случиха] ще звучат невероятно, но за мен все едно нищо особено не се е случило“, казва Бербатов. „Това беше част от живота в онези дни.“

Бербатов прекара три години в ЦСКА София, след като се присъедини на 17-годишна възраст, преди да премине в Байер Леверкузен.

Той премина във Висшата лига с Тотнъм през 2006 г., преди да подпише с Манчестър Юнайтед за 30,75 милиона паунда през 2008 г., като спечели две титли в лигата, Купата на лигата и Световната клубна купа по време на престоя си на Олд Трафорд.

След това Бербатов имаше периоди във Фулъм, Монако, ПАОК и Керала Бластърс, преди да се пенсионира през 2019 г.