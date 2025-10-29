IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Бомба за Купата: "Бистришките тигри" изхвърлиха Берое

Витоша победи след дузпи

29.10.2025 | 17:53 ч. Обновена: 29.10.2025 | 17:56 ч. 1
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Третодивизионният Витоша Бистрица е на осминафинал за Купата на България. "Бистришките тигри" отстраниха елитния Берое с 43 след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завърши при резултат 0:0. Така приказката за "тигрите" продължава.  В предишния кръг те елиминираха и Локомотив (Горна Оряховица).

Футболистите на Берое пропуснаха да поведат в края на първото полувреме. Удар на Исмаел Ферер се отби в гредата. 

В 59-ата минута Факундо Константини прати топката в мрежата на Витоша, но попадението бе отменено заради засада. В последните секунди на редовното време Нене пропусна отличен шанс, останал сам срещу Калоян Петков.

В продълженията Берое продължи да атакува, но така и не съумя да отбележи. При дузпите играчите на Витоша вкараха 4 от петте удара от бялата точка, докато пропуски за гостите направиха Хуанка Пинеда и Факундо Константини.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

берое витоша бистрица
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem