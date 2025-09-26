IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бербатов олекна с 50 лева, глобиха го за неправилно паркиране СНИМКА

Футболистът има и други неплатени задължения, които полицаите му връчиха.

26.09.2025 | 10:42 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Димитър Бербатов беше глобен от патрулка в близост до паметника "Левски" за неправилно паркиране. Легендарният ни футболист трябваше да плати глоба от 50 лева. 

Оказа се, че Бербатов има и други неплатени задължения, които полицаите му връчиха. Повечето са за говорене по телефон по време на шофиране, което е в противовес с това, което обществото знае за него. Бербо е защитник на спазването на правилата, като миналата година, около баловете, той си публикува клип, в който хока абитуриент, излязъл през прозореца на колата си.

Футболистът бе спрян с чисто новия си "Мерцедес” G-класа за около 300 хиляди лева. 

Казусът коментира и бащата на Сияна, Николай Попов, като във Facebook заяви, че "явно все пак сме постигнали нещо". 

"МВР влезе в сериозна серия. Явно все пак сме постигнали нещо и цялата нетърпимост към простотията на пътя избухна във вълна от енергия, предизвикана от обществото. Точно това трябва да се случва, всеки да може да бъде глобен. Без обаждания и рушвети. Аз ви обещавам, че няма да се откажа. Не съм сам и го виждам всеки ден", написа той. 

