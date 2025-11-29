Сред гъста мъгла: ЦСКА 1948 се върна на победния път с успех срещу Берое

ЦСКА 1948 победи Берое с 2:1 в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Двубоят бе повторен дебют за треньора Хосу Урибе, който се завърна при заралии.

Мамаду Диало и Борислав Цонев бяха точни за домакините, а за старозагорци се разписа звездата на отбора Алберто Салидо.

ЦСКА 1948 се върна на победния път след три поредни мача без успех в шампионата и се утвърди на второто място на пет точки след лидера Левски, който утре посреща Септември.

За Берое повторен дебют като старши треньор направи Хосу Урибе, но и това не помогна на старозагорци, които нямат победа в шампионата вече седем поредни мача и заемат 13-о място с 15 точки.



