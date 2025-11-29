IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Радослав Росенов стана европейски шампион за мъже до 23 години

Националът ни надделя над турчина Чинар Мехметан на финала на шампионата в Будапеща

29.11.2025 | 15:55 ч. 2
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Радослав Росенов стана четирикратен европейски шампион за мъже до 23 години.

Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки за рекорден път златен медал в категория до 60 килограма. Националът ни надделя над турчина Чинар Мехметан на финала на шампионата в Будапеща.

Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та си поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. 

Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-и рожден ден.

По-късно днес още двама наши боксьори ще атакуват златото - дебютантът Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг). 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Радослав Росенов бокс
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem