Бистришките тигри на Бойко Борисов фалираха

Витоша" Бистрица преустанови участието си във В група.

Култовият "Витоша" Бистрица - любимият отбор на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който е многократен републикански шампион с екипа на ветераните от Бистрица, фалира. Това става ясно от съобщение на ръководството във фейсбук.

В силните си години "тигрите" дори играха в "А" група, но през последните сезони започнаха да затъват в блатото на аматьорския футбол, а на стадиона им се настаниха ЦСКА 1948, пише Флагман.

Само преди няколко дни клубът игра мач срещу "Левски" за Купата на България и загуби срещата с 0:3. Преди да срещнат "сините", тимът от Бистрица изненадващо елиминира за купата старозагорския Берое. Сега обявява, че е във финансов колапс и не може да продължи участието си. Евентуално догодина отборът ще възобнови участието си в Областната група.

"Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по – високи цели и връщането на отбора в Професионалният Футбол, ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в ЕлитБет Трета Лига. При наличие на сериозен интерес за финансиране, стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб, всеки е добре дошъл Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ. Целите пред клуба , ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол. Условията , които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите. Малки Тигри мечтайте, трудете се и давайте максимума във всяка тренировка, защото вие сте бъдещето“, гласи съобщението от клуба.

Треньор на "тигрите" за последно бе Кристиян Узунов, а в отбора играеха предимно млади футболисти без сериозна футболна биография.