Ботев Пловдив шокира Лудогорец и победи с 2:1 разградчани

Ботев Пловдив записа драматична победа с 2:1 срещу шампиона Лудогорец в последната среща от 22-рия кръг на футболната Първа лига. Въпреки че "канарчетата" бяха с човек по-малко на терена от 82-рата минута след изгонването на Никола Солдо, Карлос Алгара реализира гол в третата минута от добавеното време на мача и така донесе трите точки на своя тим.

В 48-ата минута Николай Минков изведе "жълто-черните" напред и след това не се виждаше как гостите ще изравнят.

10 минути преди края Идан Нахмиас все пак се разписа след корнер, а секунди по-късно Ботев остана в намален състав, съобщи gol.bg.

Червен картон получи Никола Солдо. Но това не беше всичко. Дълбоко в добавеното време Карлос Алгара вкара и Ботев спечели сблъсъка.

Така Левски увеличи аванса си пред Лудогорец на върха в класирането на цели 10 точки, а ЦСКА вече е само 3 пункта зад "орлите".

Ботев заема 11-та позиция с 25 точки.

В следващия кръг Левски приема Локомотив София, Лудогорец играе у дома с Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив гостува на Монтана, ЦСКА играе със Септември.

Още преди да беше изминала и минута игра грешка на Идан Нахмиас позволи на Самуел Калу да му отнеме на границата на наказателното поле и Никола Илиев се озова сам срещу Серджио Падт. Младежкият национал на България финтира стража на „орлите“, но след това се засуети и не успя да реализира.

В осмата минута Ерик Маркус засече опасно с глава центриране отдясно. Наумов обаче показа блестящ рефлекс, за да отрази, a при добавката Руан Круз стреля акробатично встрани.

Домакините отговориха веднага с бърза контраатака, на върха на която се озова Самуел Калу, чийто техничен удар бе отразен от Падт. В 17-ата минута пък Руан Круз стреля неточно от около 20 метра.

Последваха минути на поделено надмощие, в които обаче интересните ситуации пред двете врати липсваха и така първата част завърши без попадения.

Три минути след старта на второто полувреме „канарчетата“ откриха резултата. Те организираха бърза контраката след корнер на Лудогорец, при която Самуел Калу даде прецизен извеждащ пас към Николай Минков и капитанът на домакините прехвърли технично Падт за 1:0.

След час игра старши треньорът на шампионите Пер-Матиас Хьогмо направи тройна смяна и пусна в игра Квадво Дуа, Бернард Текпетей и Винисиус Ногейра за сметка на Дерой Дуарте, Кайо Видал и Антон Недялков. След това гостите притиснаха своя съперник, но „жълто-черните“ бяха добре групирани в своята половина и не допускаха опасности пред Даниел Наумов.

Все пак в 81-вата минута отбраната на Ботев се пропука при статична ситуация. Ногейра центрира от корнер на първа греда към Идан Нахмиас, който отклони неспасяемо с глава за 1:1.

Веднага след подновяването на играта домакините останаха с човек по-малко на терена. Никола Солдо фаулира откъсващия се сам срещу вратаря Квадво Дуа, а главният съдия Венцислав Митрев му показа директен червен картон. От последвалия пряк свободен удар Ивайло Чочев стреля на сантиметри над напречната греда.

До края "орлите" потърсиха пълния обрат, но в третата минута от добавеното време "канарчетата" стигнаха до попадение. Негов автор бе Карлос Алгара, който се озова на стрелкова позиция в наказателното поле и завърши по земя в мрежата на Лудогорец, за да донесе успеха на своя тим - 2:1.