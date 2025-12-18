Щангистът ни Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

Българският състезател по вдигане на тежести Божидар Андреев е дал положителна допинг проба, съобщи Международната агенция за тестване (ИТА).

ИТА, която ръководи независимата антидопингова програма за Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), е заловила Андреев със забранен метаболит на анаболния стероид местеролон. Пробата е взета по време на извънсъстезателна проверка на 15 октомври 2025 година.

Местеролонът е известен със своите силни андрогенни свойства, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики.

Спортистът е уведомен за случая и има право да изиска анализ на Б-пробата. Ако такъв бъде поискан и той потвърди резултата от А-пробата, случаят ще се счита за потвърдено нарушение на антидопинговите правила.

Ако не бъде поискан анализ на Б-пробата, случаят също ще продължи като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Щангистът ще има възможност да представи своите обяснения за резултата, след което ще бъде оповестено окончателното му наказание.

В съответствие със Световния антидопингов кодекс и член 7.4.1 от Антидопинговите правила на IWF на Андреев е наложено временно спиране на състезателните права. Той има право да оспори временното отстраняване и да поиска неговото премахване.

28-годишният Божидар Андреев е двукратен европейски първенец в категория до 73 килограма от Батуми 2019 и София 2024. Най-големия си успех постига на Олимпиадата в Париж 2024, когато печели бронзов медал също при 73-килограмовите. Той е и шампион от Младежките олимпийски игри в Нанцзин 2014 в категория до 69 килограма, припомня БТА.