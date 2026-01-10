Радослав Янков с четвърто място в паралелния гигантски слалом в Скуол

Радослав Янков се класира на четвърто място, а Тервел Замфиров е шести в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в швейцарския зимен център Скуол.

Янков, който миналата година на това трасе завърши на пето място, този път се представи още по-добре и стигна до малкия финал. Българинът, който даде първо време в квалификациите по-рано днес, загуби в спора за бронзовия медал от словенеца Тим Мастнак с пасив от 0.08 секунди.

Янков започна отлично и на осминафиналите се наложи над Санхо Ли (Република Корея), след което на четвъртфиналите елиминира Тервел Замфиров, след като беше с 0.16 по-бърз, въпреки че направи грешка в началото на спускането. На полуфиналите националът не успя да преодолее италианеца Роланд Фишналер, който стана победител в надпреварата след успех над сънародника си Мирко Феличет.

Петър Гергьовски, който вчера спечели паралелния гигантски слалом за Европейската купа по алпийски сноуборд във Фолгария (Италия), остана 29-и с 1:29.72. Александър Кръшняк e 35-и, а Кристиан Георгиев - 55-и.

Лидер в генералното подреждане за Световната купа е италианецът Аарън Марч с 359 точки, докато най-предно класиране от бъларите има Радослав Янков, който е 16-и със 129 точки. Замфиров е 22-и със 74, Кръшняк - 31, Георгиев - 39-и, а Гергьовски - 45-и.

При жените Малена Замфирова се нареди на девета позиция, след като на осминафиналите загуби от Мелани Хохрайтер (Германия) с 0.24.

Шампионка стана легендарната Рамона Хофмайстер (Германия), която спечели големи финал срещу италианката Елиза Кафонт.

Следващият старт за Световната купа е паралелен слалом в Бад Гащайн (Австрия) на 13 януари. (БТА)