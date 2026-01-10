IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отбор от шеста дивизия детронира Кристъл Палас още в трети кръг на ФА къп

Макълсфийлд сътвори изненадата

10.01.2026 | 16:28 ч. Обновена: 10.01.2026 | 18:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Кристъл Палас беше изхвърлен от турнира за Купата на Футболната асоциация още в трети кръг на надпреварата. Актуалният носител на трофея отпадна изненадващо след поражение от шестодивизионния Макълсфийлд с 1:2.

Пол Доусън даде преднина на домакините в края на първото полувреме, което беше явен знак, че следобеда за "орлите" ще бъде всичко друго, но не и разходка в парка. Нещата за лондончани се влошиха след точно час игра, когато Айзък Бъкли-Рикетс направи резултата 2:0. В последната минута на редовното време Йереми Пино върна едно попадение за Палас, но за повече възпитаниците на Оливер Гласнер просто нямаха сили и време.

Така турнирът гарантирано ще има нов носител на купата, а непретенциозният Макълсфийлд продължава напред след големия скалп, който взе.

Победи в ранните мачове постигнаха още Лестър и Уулвърхемптън. 

