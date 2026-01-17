IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина президентът на Фиорентина Роко Комисо

17.01.2026 | 11:27 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Президентът на Фиорентина Роко Комисо е починал след дълго боледуване, съобщиха от пресслужбата на италианския футболен клуб. Ръководителят на “виолетовите” навърши 76 години през миналия ноември.

„В този момент на голяма тъга една искрена мисъл е за всички във Фиорентина – персонал, играчи и служители – за всички, които познаваха Роко, за цялата общност на Виола и най-вече за всички момчета и момичета, които ще продължат да носят цветовете на Виола и спомена за нашия Роко в цяла Италия и света.

Липсваш ни и винаги ще ни липсваш“, написаха от клуба след кончината на Роко.

