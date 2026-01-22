Станка Златева за боя между борец, майка му и съдийка: Такава простотия няма ВИДЕО

Масов бой помрачи държавното първенство по борба в Сливен. Недоволен от загубата си във финала в категория до 72 килограма, състезателят на ЦСКА Иво Илиев си изпусна нервите и изрита съдийската маса. Действието му обаче не остана ненаказано. В замяна той получи юмрук в лицето от съдийката Елина Васева, а в боя се включи и неговата майка.

Васева е бивша национална състезателка и бронзова медалистка от европейското първенство в Баку през 2010 г. в категория до 63 килограма.

Напрежението в залата ескалира още повече, след като в конфликта се включи и майката на бореца, която атакува съдийката в защита на сина си. За кратко в спортната зала настана пълен хаос, а намесата на организаторите и охраната беше необходима, за да бъдат овладени страстите. Отне известно време преди да я принудят майката на Илиев да пусне косата на Васева.

След прекратяване на инцидента Иво Илиев беше дисквалифициран от състезанието. Никой от участниците в конфликта не пожела да застане пред медиите и да коментира случилото се. Не е ясно дали ще последва по-сериозна санкция за него, както и за съдийката

Днес екшъна коментира и президентът на Българската федерация по борба Станка Златева.

"Такава простотия няма – да скочиш на жена, да ритнеш масата, да я удариш… Но явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА!", заяви тя.

По повод евентуалните последици за състезателя Златева бе лаконична пред bTV: "Ще разберем!".

В спортно-технически план схватките преминаха при доминация на ЦСКА. Златен медал спечели и олимпийският шампион Семен Новиков. От общо десет финала в първия ден на шампионата пет бяха спечелени от натурализирани състезатели – Шамил Мамедов (65 кг), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (96) и Ален Хубулов (125).

Случаят отново повдигна въпроси сред присъстващите за напрежението в българската борба и за процесите, свързани с участието на натурализирани състезатели, които все по-осезаемо доминират на родния тепих.