ЦСКА записа първа победа в контролите си в Турция

ЦСКА постигна първа победа в последната си контролна среща в Турция, след като стигна до 5:2 срещу Гангуон от Република Корея.

Заради силен дъжд и буря днешният двубой беше преместен на Изток в посока Алания. Първоначално "армейците" трябваше да мерят сили с Нови пазар от Сърбия, но заради много контузени и болни, сърбите бяха сменени от азиатския съперник.

ЦСКА поведе в 12-ата минута, когато Мохамед Брахими направи отдясно и намери непокрития Кевин Додай, който от непосредствена близост прати топката в празната врата.

Гангуон изравни в 37-мата минута, Хойонг надскочи Петко Панайотов и с глава порази мрежата зад Евтимов - 1:1.

Само 120 секунди по-късно се стигна до пълен обрат. Юнгджун получи извеждащо подаване и пусна топката покрай вратаря на ЦСКА.

В 54-тата минута Петко Панайотов отне топката в половината на съперника и подаде към Илиан Илиев, който пък я продължи към Мохамед Брахими. Французинът стреля в близкия ъгъл и възстанови равенството - 2:2.

Само три минути по-късно футболистите на Христо Янев направиха обрат. Годой се възползва от грешка в защитата на азиатците и с мощен удар се разписа за 3:2.

В 70-ата минута Бруно Жордао вкара четвърти гол за ЦСКА, след като отправи центриране към наказателното поле, но никой не засече топката и след като премина през куп от играччи спря в мрежата за 4:2.

Само 60 секунди след това правещият изключително силен мач Мохамед Брахими отбеляза второто си попадение. Пиедраита проби по лявото крило и центрира, а французинът с глава порази целта.

Отборът на Христо Янев преди това записаха две загуби - Корона Киелце от Полша (0:2) и Млада Болеслав от Чехия (1:2), и едно равенство - ЛНЗ Черкаси от Украйна (0:0).