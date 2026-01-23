Тринити, дъщерята на Денис Родман стана най-високоплатената футболистка

Нападателката на САЩ Тринити Родман стана най-високоплатената футболистка в света, след като подписа тригодишен договор с Washington Spirit, съобщава BBC.

23-годишната футболистка, дъщеря на бившата звезда от НБА Денис Родман, е свободен агент, откакто предишният ѝ договор със Spirit изтече на 31 декември. Новият ѝ договор, на стойност 2 милиона долара годишно, включително бонуси, ще задържи Родман със Spirit до 2028 г.

Нейният представител Майк Сенковски каза пред ESPN, че сделката ще направи Родман най-високоплатената футболистка в света.

"Чувствам се невероятно. Много съм щастлива. Мисля, че това е променящ играта момент в момента, каза Родман.

Преди Родман, рекордът за най-високоплатена футболистка държеше полузащитничката на Барселона Айтана Бонмати.

През 2025 г. таванът на заплатите в Националната женска футболна лига (NWSL) е бил 3,5 милиона долара на отбор. Но управителният съвет на NWSL одобри ново правило за "Играчи с високо въздействие“ през декември, което позволява на отборите да харчат до 1 милион долара над тавана за играчи, които отговарят на определени критерии.

"Тринити е играч на поколение, но по-важното е, че тя представлява бъдещето на този клуб и бъдещето на женския футбол“, каза собственичката на Washington Spirit Мишел Канг.

Родман помогна на Spirit да спечели шампионата на NWSL в дебютния си сезон през 2021 г. и беше обявена за новобранец на годината на NWSL. Тя е спечелила 47 мача за САЩ, отбелязвайки 11 гола от дебюта си през 2022 г. Трунити отбеляза три гола на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където САЩ спечелиха злато.