Джокович постигна 400-та си победа в турнирите от Големия шлем

В Мелбърн той извоюва трудна победа над Ботик ван де Зандсхулп

24.01.2026 | 15:35 ч. 1
БГНЕС

В Мелбърн Новак Джокович постигна 400-та си победа в турнирите от Големия шлем, като извоюва трудна победа над Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). 38-годишният сърбин преживя тежки моменти на корта и дори падна по време на мача, но успя да се възстанови и да наложи волята си.

Двубоят продължи два часа и 46 минути, като Джокович потвърди статута си на фаворит в третия кръг. Ван де Зандсхулп започна слабо, но към края на срещата заигра по-добре – все пак това не беше достатъчно за изненада.

Следващият противник на Джокович в четвъртия кръг ще се определи от двубоя между Якуб Меншин и Итън Куин, който ще се проведе тази нощ.

тенис Новак Джокович
