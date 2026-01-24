В Мелбърн Новак Джокович постигна 400-та си победа в турнирите от Големия шлем, като извоюва трудна победа над Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). 38-годишният сърбин преживя тежки моменти на корта и дори падна по време на мача, но успя да се възстанови и да наложи волята си.

Двубоят продължи два часа и 46 минути, като Джокович потвърди статута си на фаворит в третия кръг. Ван де Зандсхулп започна слабо, но към края на срещата заигра по-добре – все пак това не беше достатъчно за изненада.

Следващият противник на Джокович в четвъртия кръг ще се определи от двубоя между Якуб Меншин и Итън Куин, който ще се проведе тази нощ.

Още за срещата - на Gol.bg