"Юнайтед" на Карик не се спира, удари и лидера "Арсенал" след "Сити"

Във втория си мач като наследник на уволнения Рубен Аморим Майкъл Карик изведе "Манчестър Юнайтед" до победа с 3:2 при гостуването на лидера "Арсенал" в 23-ия кръг на английската Висша лига. Това е първа загуба във всички турнири през този сезон на "топчиите".

Успехът на отписания от всички "Юнайтед" в Лондон дойде след 2:0 над градския съперник "Сити" с 2:0 преди 8 дни.

Така Юнайтед вече се доближава до челната тройка в класирането.

В 29-ата минута лондончани поведоха в резултата след автогол на Лисандро Мартинес, който не успя да се справи с подаване на Мартин Йодегор към Юриен Тимбер.

Осем минути след това Браян Мбемо се възползва от грешка при разиграването на Мартин Субименди и изравни резутата.

В 50-ата минута Патрик Доргу стреля от дистанция и с красив гол изведе 20-кратните шампиони напред в резултата.

"Артилеристите" организираха натиск и Микел Мерино имаше късмет да изравни след разбръкване в наказателното поле в 84-ата минута. По-малко от 180 секунди след това нов красив гол след далечен удар, този път на Матеуш Куня, осигури ценния успех в полза на "червените дяволи".

Така "червените дяволи" имат 38 точки на 4-ата позиция. "Арсенал" е с 50. Следват "Сити" и "Астън Вила" с по 46.