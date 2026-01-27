Шампионът Цанко Цанков: Зимното плуване става все по-популярно

Изключителният български плувец Цанко Цанков преди дни спечели два златни и един сребърен медал от Световната купа по зимно плуване в Гдиня, Полша.

Той разказа за първото си преживяване в замръзнало море и сподели какви са условията в зимното плуване. Спортистът описа атмосферата като сурова, но и впечатляваща.

"Температурата на въздуха беше около минус 10 градуса. За първи път през живота си видях замръзнало море - Балтийско море. Видях как организаторите режат леда. Температурата на водата беше минус 0,4 градуса", разказа Цанков в предаването "България сутрин".

Цанков отбеляза, че зимното плуване става все по-популярно и привлича участници от целия свят, което повишава нивото на състезанията. Той подчерта, че най-важното в този спорт е постоянният фокус.

"Много е важно от първия до последния метър плувецът да остане концентриран", каза Цанков пред Bulgaria ON AIR.

Плувецът призна, че след няколко минути в ледена вода усещането за студ се заменя от болка, която е истинското предизвикателство.

"След втората-третата минута човек не изпитва студ, изпитва болка," обясни той и добави, че все още не усеща върховете на пръстите на ръцете и краката си.

Елитарният спорт изисква постоянство

Цанков посочи, че съвременният спорт изисква от атлетите постоянно да са в топ форма, за да останат сред най-добрите. Той продължава да се връща в ледени води, защото има ясни цели.

Бургазлията има амбициозна цел тази година да завърши седемте най-трудни плувни маратона.

"Имам нужда от подобрение в скоростта. Високата издръжливост и скоростта не вървят никога заедно. Трябва подготовката да бъде променена", уточни Цанков.