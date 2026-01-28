IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Националите по волейбол срещу Бразилия, Словения и САЩ

Ясни са съперниците в Лигата на нациите

28.01.2026 | 08:00 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Ясни са съперниците на националния отбор на България по волейбол за мъже в Лигата на нациите. Бразилия, Любляна и Чикаго ще бъдат градовете, в които България ще изиграе мачовете си това лято.

Мъжкият ни национален отбор по волейбол, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините миналата есен, ще започне участието си между 10 и 14 юни в бразилската столица Бразилия. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим ще бъде част от група с домакините от Бразилия, както и отборите на Сърбия, Аржентина, Белгия и Иран.

Тежки мачове очакват България и във втората седмица на надпреварата – между 24 и 28 юни националите ще играят в словенската столица Любляна срещу домакина Словения, световния шампион Италия, Бразилия, Канада и Украйна.

Между 14 и 19 юли Александър Николов и компания ще излязат на игрището в американския град Чикаго, където ще мерят сили със САЩ, Полша, Франция, Китай и Бразилия.

Финалите на Лигата на нациите ще се проведат между 29 юли и 2 август в китайския град Нинбо.

През миналата година България завърши на девето място и остана на крачка от участие в битката за медалите.

През септември София ще бъде домакин на част от мачовете от Европейското първенство.

Тагове:

волейбол Лига на нациите България Бразилия
