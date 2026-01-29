Крушарски потвърди: Хуан Переа отива в Левски

Президентът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски официално потвърди, че нападателят Хуан Переа ще премине в Левски.

Колумбийският нападател днес ще мине медицински прегледи, след което ще бъде представен като футболист на 26-кратния шампион на България, съобщава Gol.bg.

„Прогнозата ми е, че това, което Локомотив завърши сезона, беше, че ще скочи в по-предни позиции и няма да е това, което беше. Другото, което беше, е, че първенството вече става интересно. Единственият отбор, който беше конкуренция на Лудогорец, беше Локомотив Пловдив. Сега пак сме конкуренция, но на повече конкуренти. Не съм чак толкова черноглед, все още виждам добре. Радва ме това, че в българския футбол има реална конкуренция. Нещата вече се променят на терена и театърът започва да става интересен“.

"Псевдомениджърите най-много ги обичам, вкарват интригите. Най-добрата информация се получава директно от клуба. Мениджърите са пиявици, които се впиват във футболистите и им наливат в кухите кратуни неосъществими мечти. Много от футболистите разбраха, че мениджърите само лапат от тях. Има конкретика и тя ще се случи в близките няколко дни. Това е Хуан Переа. Успяхме да направим така, че да остане в България и да помага за българския футбол. Левски София. Да мине медицинските прегледи, договорено са условията, всичко е договорено, мениджърът му най-после клекна“, каза Крушарски.