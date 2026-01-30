IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха олимпийската шампионка Ша'Кари Ричардсън за превишена скорост

Тя е шофирала опасно и е пресичала лентите за движение, за да изпревари други шофьори

30.01.2026 | 11:11 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Олимпийската шампионка по лека атлетика Ша'Кари Ричардсън беше арестувана и обвинена в шофиране с превишена скорост във Флорида, съобщава органите на реда в САЩ, цитирани от агенция АП.

Ричардсън беше арестувана за шофиране със 167 км/ч по магистрала извън Орландо. Говорител на шерифския отдел на окръг Ориндж заяви, че тя е шофирала опасно и е пресичала лентите за движение, за да изпревари други шофьори.

25-годишната спринтьорка е една от най-бързите жени на всички времена, спечелила сребърен медал на 100 метра на Летните олимпийски игри в Париж през 2024 година и златен медал с щафетата 4x100 същата година.

Олимпийските медали на Ша'Кари Ричардсън дойдоха след дисквалификация за Олимпиадата в Токио, когато американката даде положителна проба за вещества, съдържащи се в марихуаната.

Миналата година Ричардсън се извини публично на приятеля си Крисчън Колман, след като беше арестувана за домашно насилие - нападение над Колман на международното летище Сиатъл-Такома през юли.
(БТА)

