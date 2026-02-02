Шампионът от Австралия Димитър Кисимов: Мечтая да надмина Григор Димитров

Шампионът на двойки от Откритото първенство на Австралия при юношите Димитър Кисимов се завърна на родна земя.

Младият тенисист беше посрещнат на летище “Васил Левски” от много свои съотборници, съученици и приятели, които го приветстваха с възгласи “Шампионе!”.

Във финала в Мелбърн Кисимов и южноафриканският му партньор Конър Доиг надиграха с 6:3, 6:4 представителите на домакините от Австралия Купър Козе и Имерали Ибраими, припомня БНР.

“Чуствам се много добре. Усещането да спечелиш титла от Големия шлем е неописуемо.

Гордея се с постигнатото и благодаря на всички за подкрепата”, бяха първите думи на Кисимов пред репортерите.

“Вярвахме, че можем да стигнем до финала. Моят и треньорът на партньора ми подготвиха много добри стратегии.

Най-трудно беше преди самия финал. В първите геймове също имаше сериозно напрежение, но постепенно овладяхме емоциите и се справихме”, сподели талантът.

Свързани статии Димитър Кисимов стана шампион на двойки при юношите на Аустрелиън Оупън

“Тази година ще играя предимно при юношите, но ще участвам и в някои мъжки турнири.

Основната ми цел е да прогресирам на сингъл. Мечтая за титла от “Големия шлем” и място в топ 10 на световната ранглиста.

Надявам се да надмина успехите на Григор Димитров”, заяви Кисимов.

Той добави, че в мъжкия финал в Мелбърн е подкрепял Новак Джокович, но добави, че победата на Карлос Алкарас е заслужена.

Българският талант разказа още, че е успял да се снима с новия шампион, както и с други звезди като Яник Синер, Александър Зверев и Стан Вавринка.

Сред посрещачите беше и бащата на Митко, който разкри, че като малък синът му е тренирал и футбол, но постепенно се е ориентирал към тениса.