Димитър Кисимов стана шампион на двойки при юношите на Аустрелиън Оупън

Димитър Кисимов стана шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

17-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на финала представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4 за 64 минути.

Кисимов и Дойг започнаха по-силно и пробиха за 3:1 в първия сет. При 5:2 те изпуснаха четири сетбола, но показаха характер и затвориха сета в своя полза от шестата си възможност. Във втората част българо-южноафриканският тандем изостана с 2:4, но спечели следващите четири гейма и стигна до титлата.

Така България вече има шампион в трети пореден турнир от Големия шлем след титлите на Иван Иванов през миналата година на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ. С този успех Димитър Кисимов донесе общо 11-а титла на България от турнири от Големия шлем. Той се нарежда до имена като Мануела Малеева, Магдалена Малеева, Сесил Каратанчева, Григор Димитров, Адриан Андреев и Иван Иванов, припомня БТА.

Това беше дебютът на Кисимов в турнир от Големия шлем при юношите. В момента той е номер 25 в световната ранглиста, но след този триумф е сигурно, че изкачването към върха тепърва започва.

Кисимов донесе първа титла на двойки на страната ни от 2018-а насам, когато отново при юношите Адриан Андреев триумфира на US Open.