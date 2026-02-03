Левски излиза срещу Лудогорец за Суперкупата на страната

Българският футбол се завръща с мача за Суперкупата на страната между Левски и Лудогорец. Двата отбора излизат на „Васил Левски“ днес от 18,00 часа.

Въпреки ниските температури, интересът към финала е солиден. До момента са продадени над 10 000 билета, а според очакванията по трибуните ще има близо 20 000 зрители. Причината е добре позната – много фенове ще се активизират в последния момент и ще вземат пропуски в деня преди срещата.

Този мач ще влезе в историята на българския футбол с нещо наистина иновативно. За първи път у нас главният съдия ще бъде оборудван с боди камера, което ще ни позволи да видим напрегнатите ситуации на терена през неговия поглед.

Срещата трябваше да се изиграе още през миналото лято, но заради натоварената програма на двата тима в европейските турнири ще се проведе сега. Любопитно е и, че Левски влиза в този мач с амбицията да прекъсне серията на шампионите от четири поредни Суперкупи.

Ако погледнем към последната официална битка между тях, тя се състоя през септември миналата година на стадион “Георги Аспарухов”. Тогава Левски и Лудогорец предложиха много битка и тактическо надхитряне, но не успяха да си отбележат голове и мачът завърши при резултат 0:0. Сега обаче сценарият няма как да приключи без победител – ако редовното време не реши спора, ще преминем директно към изпълнение на дузпи, което винаги гарантира огромна доза адреналин.

В кадрово отношение Пер-Матиас Хьогмо ще разполага с почти оптимален състав, след като след деветмесечно отсъствие в игра се завръща централният защитник Георги Терзиев. Единственият отсъстващ остава полузащитникът Агибу Камара.

От състава на столичани ще липсва единствено контузеният Карл Фабиен.

Последният успех на Левски датира от февруари миналата година, когато в официалния дебют на Хулио Веласкес „сините“ спечелиха с 2:1 в София. Испанецът все още няма загуба от “зелените” – една победа и три равенства. |БГНЕС