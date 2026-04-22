Митничари иззеха 42 вида лекарства от Индия на летище София

Открмитници,летище,лекарстваити са в багажа на двама индийци

22.04.2026 | 18:07 ч. 4
Агенция Митници

Митничари откриха над 7800 таблетки и повече от 6 кг прахообразни вещества на ТД Митница София в багажа на пътници, пристигащи от Индия.

Около 9:00 часа на 16.04.2026г. митническите служители на Митнически пункт Летище София – пътници, на Терминал 2, спират за проверка двама индийски граждани, пристигащи в България от Индия с транзитен полет от Турция. И двамата са заявили, че нямат нищо за деклариране.

След инспекция на багажа им с рентген, в куфарите им са установени еднородни вещи. При обстойната митническа проверка на регистрирания им багаж са открити по 42 вида различни лекарства, медицински, билкови и други продукти под формата на таблетки, сиропи, прахове, гелове, семена и чайове.

Иззети са общо 7840 таблетки в блистери и шишенца, както и над 6 кг прахообразни вещества в шишета и пакети. Пътниците са заявили, че пренасят стоките за техни приятели и не са знаели, че е трябвало да ги декларират.

Предвидената в Закона за митниците глоба за това нарушение - пренасяне или опит за превозване на стоки през държавна граница без знанието и разрешението на митническите органи, е от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките.

митници летище лекарства Индия
