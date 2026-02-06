Милано–Кортина 2026: Зимната олимпиада започва днес с рекордно участие

Над 2 900 спортисти от рекордните 94 държави ще участват в Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, които ще се проведат от 6 до 22 февруари в Северна Италия. Това ще бъде 25-то издание на Зимните олимпийски игри, чието начало е поставено през 1924 година в Шамони. Официалното откриване е в петък вечер от 21:00 часа българско време.

Игрите ще се проведат на две места – в Милано и в алпийския курорт Кортина д’Ампецо. Сред участниците са и състезатели от Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг заради санкциите, наложени след руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Олимпийски дебют ще направят също атлети от Бенин, Гвинея-Бисау и Обединените арабски емирства. Най-многобройна делегация ще изпратят Съединените щати – 232 състезатели.

Програмата на Игрите включва 16 вида спорт и общо 116 дисциплини – 54 при мъжете, рекорден брой от 50 при жените и 12 отборни. Ски алпинизмът ще дебютира на Зимни игри, а сред новите дисциплини са спринтове и смесена щафета в ски алпинизма, смесено отборно състезание в скелетона, двойки шейни за жени, нови стартове в свободния стил и дамски скокове от голяма шанца.

Една от най-големите атракции ще бъде завръщането на играчите от Националната хокейна лига в мъжкия олимпийски турнир по хокей на лед – за първи път от Игрите в Сочи през 2014 година.

След повече от 12 000 километра, изминати в последните два месеца, олимпийският огън вече е в Италия.

В Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри ще присъства и българският президент Илияна Йотова. Тя ще бъде посрещната от италианския си колега Серджо Матарела в Кралския дворец, където ще се състои официален прием, посветен на откриването на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“, където ще бъде запален олимпийският огън. На стадиона ще бъде и председателят на БОК Весела Лечева.

Президентът Йотова ще посети и Олимпийското село в Милано, за да се срещне с българските спортисти.

България ще бъде представена от 20 състезатели в шест вида спорт. Най-много квоти има в биатлона – осем (по четири при мъжете и жените). Следват сноубордът с четирима участници, ски бягането и алпийските ски с по три квоти, както и по един представител във фигурното пързаляне при жените и в ски скоковете при мъжете.

Големи са очакванията към звездите ни. Още на 8 февруари, неделя, в сноуборда ще стартират световният шампион Тервел Замфиров, бившият носител на Световната купа Радослав Янков, както и младите ни таланти Александър Кръшняк и Малена Замфирова, с надеждата да донесат призови класирания.

В ски-скока Владимир Зографски демонстрира впечатляващи резултати на последните стартове от Световната купа, така че класиране в топ 10 е напълно реалистично. Същото важи и за алпиеца Алберт Попов.

Опитните ни биатлонисти Владимир Илиев и Милена Тодорова ще се стремят да поведат отбора към мечтани постижения.

И всичко това се случва на фона на непрекъснатите скандали в БОК, но както отбеляза Евгения Раданова пред БГНЕС: „Точно преди Олимпиадата всички сме длъжни да подкрепим нашия отбор, без да създаваме напрежение и стрес.“. /БГНЕС