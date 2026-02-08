IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
БФС отговори на Домусчиев, не взимат решения под натиск

Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти

08.02.2026 | 11:17 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Българският футболен съюз излезе с официална позиция, след като собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев разкритикува сериозно Лицензионната комисия след мача на шампионите с Локомотив София на лошия терен в "Надежда".

От футболния съюз не закъсняха с реакция, като бяха категорични, че "всички въпроси, свързани с лицензирането и организацията на първенството, се решават по ясни правила и утвърдени процедури, които важат еднакво за всички клубове".

Ето какво написаха от централата:

"Българският футболен съюз не взема решения под натиск или чрез социалните мрежи.

Всички въпроси, свързани с лицензирането и организацията на първенството, се решават по ясни правила и утвърдени процедури, които важат еднакво за всички клубове.

Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.

Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС.

Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти или публични спорове." 

