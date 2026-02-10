Сериозна глоба за "Левски" заради Текпетей

Левски ще плати солена глоба заради расистките скандирания на част от феновете си срещу Бърнард Текпетей, ганайския нападател на Лудогорец, в мача за Суперкупата на България. Сумата е малко над 9500 евро, съобщиха от БФС. Клубът също осъди деянието и обеща да помогне на полицията при установяването на виновните.

Дисциплинарната комисия на БФС наказа Арда след декларация. От клуба написаха „главното корумпе“ към съдията Георги Кабаков, който свири гостуването срещу ЦСКА, загубено с 1:3. Сега срещу най-добрия български съдия стрелят и от Ботев (Пловдив) преди четвъртфинала за Купата на България срещу Локомотив. Глобата за Арда е 3000 евро.