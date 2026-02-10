IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сериозна глоба за "Левски" заради Текпетей

Нападателят на "Лудогорец" бе изпратен с расистки обиди

10.02.2026 | 07:45 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Левски ще плати солена глоба заради расистките скандирания на част от феновете си срещу Бърнард Текпетей, ганайския нападател на Лудогорец, в мача за Суперкупата на България. Сумата е малко над 9500 евро, съобщиха от БФС. Клубът също осъди деянието и обеща да помогне на полицията при установяването на виновните.

Дисциплинарната комисия на БФС наказа Арда след декларация. От клуба написаха „главното корумпе“ към съдията Георги Кабаков, който свири гостуването срещу ЦСКА, загубено с 1:3. Сега срещу най-добрия български съдия стрелят и от Ботев (Пловдив) преди четвъртфинала за Купата на България срещу Локомотив. Глобата за Арда е 3000 евро.

