Роналдо прекрати протеста си и се завръща в игра

Кристиано Роналдо, кайто обяви стачка заради трансферната политика на саудитския си клуб Ал-Насър и пропусна победите на тима над Ал-Рияд (1:0) и Ал-Итихад (2:0), ще се завърне в игра в събота и ще играе при гостуването на Ал-Фатех, пишат медиите в Португалия.

"Протестът на Кристиано бе демонстрация на лидерство, който включва и забавянето на заплатите на някои от служителите на клуба", разкрива португалският вестник "А Бола".

Освен това Роналдо успя да помогне и на сънародниците си - Жозе Семедо, който е генерален директор, и Шимао Коутиньо, който е спортен директор. Мнението на двамата за трансферите на Ал-Насър беше "замразено" през декември, но те отново ще имат право да взимат решения, свързани с трансферите на клуба.