ЦСКА размаза ЦСКА 1948 и влезе на полуфинал

През втората част футболистите на ЦСКА продължиха да контролират събитията

10.02.2026 | 20:11 ч. Обновена: 10.02.2026 | 20:11 ч. 2
Снимка: БГНЕС

ЦСКА тресна с 2:0 ЦСКА 1948 в четвъртфинален сблъсък за Купата на България и се класира за следващата фаза на турнира.

„Армейците“ откриха резултата още в 8-ата минута на срещата. Точен беше Йоанис Питас, който се възползва от добра възможност пред вратата на Шейтанов и даде ранен аванс на своя тим, пише gol.bg.

През втората част футболистите на ЦСКА продължиха да контролират събитията на терена и в 74-ата минута стигнаха до втори гол. Макс Ебонг се разписа, за да удвои преднината и да прати "червените" на полуфиналите в турнира.

ЦСКА 1948 ЦСКА футбол полуфинал
