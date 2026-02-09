IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Футболистът на ЦСКА Давид Пастор се качил пиян зад волана заради семейна трагедия

Майка му починала преди дни

09.02.2026 | 21:20 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Футболистът на ЦСКА Давид Пастор е употребил солидно количество алкохол заради семейна трагедия. Играчът на “червените” е арестуван от полицията в ранните часове на понеделник.

Той не спрял на червен светофар и дори ударил паркирана кола. Леката катастрофа се разиграла на бул. “Симеоновско шосе”. Полицията веднага прави тест с дрегер на играча, който показва 2,32 промила алкохол. На секундата бранителят на ЦСКА е отведен в ареста, където прекара следващите 24 часа.

Според различни източници, в последно време бразилецът е имал сериозни проблеми. Майка му починала преди дни, а той не е успял да отиде на погребението ѝ. Играчът се е опитал да удави мъката си, след което е задържан за шофиране след употреба на алкохол.

От ЦСКА пък излязоха със съобщение, че ще предприемат мерки за действията на играча. Едва ли обаче той ще бъде изгонен от клуба.

Пастор със сигурност ще пропусне 1/4-финалния мач от купата срещу ЦСКА 1948. Дербито на двете цесеката е утре от 18 ч., пише "24 часа".

Бранителят е титуляр в състава на Христо Янев, като в първия официален мач срещу “Арда” се отчете с асистенция

Давид Пастор ЦСКА шофиране в нетрезво състояние
