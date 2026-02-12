IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Изгониха финландския треньор по ски скокове от Олимпиадата заради алкохол

Игор Медвед се извини след отстраняването си

12.02.2026 | 15:02 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Старши треньорът на финландския отбор по ски скокове Игор Медвед е изгонен от Зимните олимпийски игри заради проблем с алкохола, съобщиха от финландската делегация.

Олимпийският комитет на страната определи поведението му като нарушение на правилата на отбора, но не даде повече подробности.

„Медвед се прибра днес. Въпросът е свързан с проблеми с употребата на алкохол. Ние приемаме нарушенията на правилата на отбора много сериозно и реагирахме бързо на ситуацията“, каза в изявление Яне Ханинен, ръководител на финландския отбор.

Медвед се извини след отстраняването си.

„Направих грешка и много съжалявам“, каза той в изявление. „Искам да се извиня на целия финландски отбор, на спортистите, а също и на феновете.“
(БТА)

Олимпиада Игор Медвед треньор алкохол Финландия
