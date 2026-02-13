Жребият ни отреди най-силния водач на група в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на България по футбол се падна в група 4 от Лига С в турнира Лига на нациите 2026/27. Съперници на тима ни ще бъдат Исландия, Естония и победителят от двойката Люксембург-Малта.

Исландците, които са 1/4-финалист от Евро 2016, бяха най-трудният от всички възможни водачи в група, които бяха в първа урна за Лига С. Останалите варианти за водачи пред България бяха Албания, Черна гора и Казахстан. Държавният ни тим бе във втора урна, като подводач на група.

"В позицията, в която се намираме, не можем да говорим за добър или лош жребий. Това е една балансирана и конкурентна група. Смятам, че Люксембург ще победи Малта. Люксембург се развива много сериозно през последните години. Другият сериозен отбор е този на Исландия, който вече има класиране на световно първенство. Няма да бъде лесно. Нашите цели са винаги били краткосрочни и най-важно е да спечелим мача, който ни предстои. Спечелим ли всеки мач, който ни предстои, неминуемо ще излезем от това състояние и ще спечелим групата", коментира пред БНТ селекционерът на отбора ни Александър Димитров.

Държавният ни тим е играл досега 5 мача с Исландия, като има 3 победи, 1 равенство и 1 загуба. Балансът с Естония е 1 победа и 1 равенство.

Четирите отбора в групата ще се срещнат на разменено гостуване по системата "всеки срещу всеки". Победителят преминава директно в по-високата Лига В, а заелият второто място ще играе бараж, за да стигне там. Заелият последното място в групата изпада в Лига D. Мачовете за изкачване в по-високо ниво и оставане в дивизиите, както и 1/4-финалите в Лига А на турнира, ще се играят през пролетта на 2027 г.