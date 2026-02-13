10 години от кончината на футболиста Трифон Иванов отбелязаха във Велико Търново

Във Велико Търново отбелязаха 10 години от кончината на футболиста Трифон Иванов, който почина от инфаркт на 50-годишна възраст. На поклонението пред неговия паметник в близост до стадион „Ивайло“ се събраха общественици, футболни дейци, ветерани на „Етър“, негови бивши съотборници и приятели, настоящи играчи на виолетовия тим. Сред присъстващите беше и дъщерята на Трифон Иванов – Марина.

Да бъдем добри е това, което дъщерята на футболната легенда е запомнила като завет от своя баща. Той казваше да не забравяме откъде сме тръгнали и да правим всичко за България, каза тя пред журналисти и изрази надеждата си, че баща й няма да бъде забравен от хората.

Трифон Иванов е велик българин, каза заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев и добави, че му се иска да не бъдат забравяни и всички останали герои от футболното американско лято през 1994 година.

Бившият съотборник и приятел на Трифон Иванов Бончо Генчев го определи като истински българин, прекрасен футболист и човек, с чувство за хумор. Той коментира, че сред децата и младежите има много талантливи футболисти и в това младо поколение може би расте и се развива новият Трифон Иванов.

Всеки помни това, което този футболист е оставил след себе си не само в „Етър“, но и за целия български футбол, и то никога няма да бъде забравено, каза настоящият капитан на великотърновския футболен отбор Георги Александров.

Заупокойна молитва пред паметника на Трифон Иванов отслужи ставрофорен свещеноиконом отец Славчо Иванов, след което бяха поднесени венци и цветя на признателност.

Паметникът беше официално открит на 27 юли миналата година, когато Трифон Иванов трябваше да навърши 60 години. Той беше направен по идея на инициативен комитет, подкрепена от Община Велико Търново, редица футболни легенди и граждани, припомня БТА.